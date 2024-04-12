Княжева (Реутова) Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКняжева (Реутова) Василиса Ивановна

Княжева (Реутова) Василиса Ивановна

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

09.08.1903

Дата смерти

08.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1903

Отец: Реутов Иван Яковлевич

Мать: Реутова Мария Нестеровна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.04.1928

Дочь: Щербакова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Чуркина Нина Семеновна

Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.03.1934

Дочь: Рогова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.07.1936

Дочь: Букатова Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.01.1939

Сын: Княжев Геннадий Семенович

Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княжев Семён Николаевич

Смерть
08.10.1985
Волковское кладбище, г.Мытищи
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close