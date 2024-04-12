Княжева (Реутова) Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.08.1903
Дата смерти08.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1903
Отец: Реутов Иван Яковлевич
Мать: Реутова Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
08.04.1928
Дочь: Щербакова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Чуркина Нина Семеновна
Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич
Рождение ребёнка
24.03.1934
Дочь: Рогова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1936
Дочь: Букатова Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич
Рождение ребёнка
15.01.1939
Сын: Княжев Геннадий Семенович
Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Княжев Семён Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1985
Волковское кладбище, г.Мытищи