Рогова (Княжева) Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения24.03.1934
Дата смерти21.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1934
Отец: Княжев Семён Николаевич
Рождение ребёнка
20.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васин Иван
Рождение ребёнка
20.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогов Владимир
Смерть
21.12.2015
г.Москва