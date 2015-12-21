Рогова (Княжева) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова (Княжева) Екатерина Семеновна

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.03.1934

Дата смерти

21.12.2015

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1934

Отец: Княжев Семён Николаевич

Мать: Княжева Василиса Ивановна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васин Иван

Рождение ребёнка
20.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогов Владимир

Смерть
21.12.2015
г.Москва
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