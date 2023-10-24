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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Куриловка Керенской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3147.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
АлексейИзучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведение и т.д.0,1,2,3,5,9,10 ревизские сказки, метрические книги с 1760 по 1910
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
687Куриловка, д. каз.при ручьях.8838239250
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
361. Куриловка, деревня бывшая государственная, при речке Кулике, дворов 72, жителей 509
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47586Куриловкадеревня53°44'42°57'N-38-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56615402116д Куриловкадеревня