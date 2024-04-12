Щербакова (Княжева) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Княжева) Мария Семеновна

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.04.1928

Дата смерти

29.07.1988

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1928

Отец: Княжев Семён Николаевич

Мать: Княжева Василиса Ивановна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Пётр Васильевич

г.Москва
Рождение ребёнка
04.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Пётр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Пётр Васильевич

Смерть
29.07.1988
г.Подольск Московская обл.
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