Щербакова (Княжева) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения08.04.1928
Дата смерти29.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1928
Отец: Княжев Семён Николаевич
Рождение ребёнка
04.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Пётр Васильевич
г.Москва
Рождение ребёнка
04.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Пётр Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1988
г.Подольск Московская обл.