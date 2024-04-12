Щербаков Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1929
Дата смерти14.07.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1929
Рождение ребёнка
04.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Мария Семеновна
г.Москва
Рождение ребёнка
04.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Мария Семеновна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1979
Подольск, Подольск, Московская область