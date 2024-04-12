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Щербаков Пётр Васильевич

Место рождения

Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.11.1929

Дата смерти

14.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1929

Отец: Щербаков Василий Пименович

Мать: Щербакова Марфа Исаевна

Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Мария Семеновна

г.Москва
Рождение ребёнка
04.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Мария Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Семеновна

Смерть
14.07.1979
Подольск, Подольск, Московская область
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