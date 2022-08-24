Княжева (Щербакова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжева (Щербакова) Екатерина Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.01.1956

Дата смерти

24.08.2022

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

1976 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1956

Отец: Щербаков Пётр Васильевич

Мать: Щербакова Мария Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
высшее педагогическое
Бракосочетание
22.01.1976

Муж: Княжев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
28.11.1976

Сын: Княжев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Княжев Владимир Петрович

г. Подольск
Рождение ребёнка
17.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Княжев Владимир Петрович

г. Подольск
Рождение ребёнка
31.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Княжев Владимир Петрович

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
24.08.2022

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