Княжева (Щербакова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения04.01.1956
Дата смерти24.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1956
Работа или профессия
Неизвестно
высшее педагогическое
Бракосочетание
22.01.1976
Рождение ребёнка
28.11.1976
Сын: Княжев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Княжев Владимир Петрович
г. Подольск
Рождение ребёнка
17.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Княжев Владимир Петрович
г. Подольск
Рождение ребёнка
31.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Княжев Владимир Петрович
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
24.08.2022