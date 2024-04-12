Реутова (Журкина) Мария Нестеровна
Место рождения
Дата рождения02.08.1884
Дата смерти01.05.1952
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1884
Отец: Журкин Нестер Яковлевич
Мать: Журкина Агрофена (Елия)
Рождение ребёнка
09.08.1903
Дочь: Княжева Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Реутов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Реутов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Реутов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.
Дочь: Княжева Христина Ивановна
Отец ребёнка: Реутов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
07.04.1915
Сын: Ревдов Степан (Гриша) Иванович
Отец ребёнка: Реутов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1952