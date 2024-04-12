Реутова (Журкина) Мария Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеутова (Журкина) Мария Нестеровна

Реутова (Журкина) Мария Нестеровна

Место рождения

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

02.08.1884

Дата смерти

01.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1884

Отец: Журкин Нестер Яковлевич

Мать: Журкина Агрофена (Елия)

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.08.1903

Дочь: Княжева Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Реутов Иван Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ревдов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Реутов Иван Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Реутов Иван Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.07.1911 ст.

Дочь: Княжева Христина Ивановна

Отец ребёнка: Реутов Иван Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1915

Сын: Ревдов Степан (Гриша) Иванович

Отец ребёнка: Реутов Иван Яковлевич

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реутов Иван Яковлевич

Смерть
01.05.1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close