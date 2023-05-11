Реутов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Реутов Василий Вуколович
Мать: Реутова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Реутова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Реутова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.04.1882
Дочь: Реутова Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Реутова Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.04.1882 ст.
Мать ребёнка: Реутова Васса Тимофеевна
Куриловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно