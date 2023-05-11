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Реутов Яков Васильевич

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Реутов Василий Вуколович

Мать: Реутова Анисья Андреевна

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Реутов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Реутова Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Реутов Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Реутова Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Реутова Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Реутова Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.04.1882 ст.

Сын: Реутов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Реутова Васса Тимофеевна

Куриловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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