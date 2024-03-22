Реутова (Чуркина) Васса Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Чуркин Тимофей Исаев
Мать: Чуркина Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Реутов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Реутов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1882
Дочь: Реутова Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Реутов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1882 ст.
Отец ребёнка: Реутов Яков Васильевич
Куриловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно