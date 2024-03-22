Реутова (Чуркина) Васса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова (Чуркина) Васса Тимофеевна

Место рождения

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Чуркин Тимофей Исаев

Мать: Чуркина Анисья Тимофеева

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Реутов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Реутов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Реутов Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Реутов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Реутова Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Реутов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1882 ст.

Сын: Реутов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Реутов Яков Васильевич

Куриловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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