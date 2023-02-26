Филипп Лукин
Место рожденияд.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.11.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1799
Отец: Лука Михайлов
Мать: Пелагия (Петрова)
д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.09.1820
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евфросиния Филиппова
Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Корнилий Филиппов
Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
26.02.1831
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева
д.Трусова
Рождение ребёнка
26.02.1832
Дочь: Евдокия мл
Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева
д.Трусова
Рождение ребёнка
02.06.1834
Дочь: Акилина Филиппова
Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева
д.Трусова
Рождение ребёнка
18.03.1836
Дочь: Дария Филиппова
Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева
д.Трусова
Рождение ребёнка
29.07.1838
Сын: Евдоким Филиппов
Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
24.08.1840
Сын: Тит Филиппов
Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева
д.Трусова
Рождение ребёнка
13.05.1855
Сын: Константин Филиппов
Мать ребёнка: Ульяния Алексеева
д.Трусова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Алексеева
Смерть
Неизвестно