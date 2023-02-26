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Филипп Лукин

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Место рождения

д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.11.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1799

Отец: Лука Михайлов

Мать: Пелагия (Петрова)

д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.09.1820

Жена: Зиновия (Евдокия) Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евфросиния Филиппова

Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева

Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Корнилий Филиппов

Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
26.02.1831

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева

д.Трусова
Рождение ребёнка
26.02.1832

Дочь: Евдокия мл

Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева

д.Трусова
Рождение ребёнка
02.06.1834

Дочь: Акилина Филиппова

Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева

д.Трусова
Рождение ребёнка
18.03.1836

Дочь: Дария Филиппова

Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева

д.Трусова
Рождение ребёнка
29.07.1838

Сын: Евдоким Филиппов

Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
24.08.1840

Сын: Тит Филиппов

Мать ребёнка: Зиновия (Евдокия) Яковлева

д.Трусова
Рождение ребёнка
13.05.1855

Сын: Константин Филиппов

Мать ребёнка: Ульяния Алексеева

д.Трусова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Алексеева

Смерть
Неизвестно
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