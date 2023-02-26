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Евдоким Филиппов

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Место рождения

д.Трусова Нива

Дата рождения

29.07.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1838

Отец: Филипп Лукин

Мать: Зиновия (Евдокия) Яковлева

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Евдокимова

Мать ребёнка: Евгения Андреева

Рождение ребёнка
17.10.1874

Сын: Артемий Евдокимов

Мать ребёнка: Евгения Андреева

д.Трусова
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Марфа Евдокимова

Мать ребёнка: Евгения Андреева

Смерть
Неизвестно
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