Евдоким Филиппов
Место рожденияд.Трусова Нива
Дата рождения29.07.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1838
Отец: Филипп Лукин
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Евдокимова
Мать ребёнка: Евгения Андреева
Рождение ребёнка
17.10.1874
Сын: Артемий Евдокимов
Мать ребёнка: Евгения Андреева
д.Трусова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Марфа Евдокимова
Мать ребёнка: Евгения Андреева
Смерть
Неизвестно