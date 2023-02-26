Корнилий Филиппов
Место рожденияд.Трусова Нива
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец: Филипп Лукин
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1846
Сын: Корнилий Корнилиев
Мать ребёнка: Мария Александрова
Рождение ребёнка
20.06.1848
Дочь: Ефросиния Корнилиева
Мать ребёнка: Соломония Никитина
д.Трусова
Рождение ребёнка
06.08.1875
Дочь: Наталия Корнилова
Мать ребёнка: Мария Александрова
д.Трусова Нива
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Александрова
Смерть
Неизвестно