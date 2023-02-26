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Корнилий Филиппов

Место рождения

д.Трусова Нива

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: Филипп Лукин

Мать: Зиновия (Евдокия) Яковлева

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1846

Сын: Корнилий Корнилиев

Мать ребёнка: Мария Александрова

Рождение ребёнка
20.06.1848

Дочь: Ефросиния Корнилиева

Мать ребёнка: Соломония Никитина

д.Трусова
Рождение ребёнка
06.08.1875

Дочь: Наталия Корнилова

Мать ребёнка: Мария Александрова

д.Трусова Нива
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Александрова

Смерть
Неизвестно
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