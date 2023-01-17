Зиновия (Евдокия) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия (Евдокия) Яковлева

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1793

Дата смерти

28.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Яков Гаврилов

Мать: Дария (Иванова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.09.1820

Муж: Филипп Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евфросиния Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Лукин

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Лукин

Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Корнилий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Лукин

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
26.02.1831

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Филипп Лукин

д.Трусова
Рождение ребёнка
26.02.1832

Дочь: Евдокия мл

Отец ребёнка: Филипп Лукин

д.Трусова
Рождение ребёнка
02.06.1834

Дочь: Акилина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Лукин

д.Трусова
Рождение ребёнка
18.03.1836

Дочь: Дария Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Лукин

д.Трусова
Рождение ребёнка
29.07.1838

Сын: Евдоким Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Лукин

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
24.08.1840

Сын: Тит Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Лукин

д.Трусова
Смерть
28.06.1848
д.Трусова
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