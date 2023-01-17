Зиновия (Евдокия) Яковлева
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти28.06.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Яков Гаврилов
Мать: Дария (Иванова)
Бракосочетание
24.09.1820
Муж: Филипп Лукин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евфросиния Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Лукин
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Лукин
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Корнилий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Лукин
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
26.02.1831
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Филипп Лукин
д.Трусова
Рождение ребёнка
26.02.1832
Дочь: Евдокия мл
Отец ребёнка: Филипп Лукин
д.Трусова
Рождение ребёнка
02.06.1834
Дочь: Акилина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Лукин
д.Трусова
Рождение ребёнка
18.03.1836
Дочь: Дария Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Лукин
д.Трусова
Рождение ребёнка
29.07.1838
Сын: Евдоким Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Лукин
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
24.08.1840
Сын: Тит Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Лукин
д.Трусова
Смерть
28.06.1848
д.Трусова