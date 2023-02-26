Дария (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария (Иванова)

Дария (Иванова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

19.01.1836

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Зиновия (Евдокия) Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Парфений Яковлев

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.10.1807

Муж: Яков Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1808

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1812

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Рождение ребёнка
24.10.1820

Дочь: Параскева (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1824

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
19.01.1836
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close