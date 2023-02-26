Дария (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти19.01.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Зиновия (Евдокия) Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Парфений Яковлев
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Бракосочетание
13.10.1807
Муж: Яков Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.12.1808
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1812
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Рождение ребёнка
24.10.1820
Дочь: Параскева (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.05.1824
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
19.01.1836