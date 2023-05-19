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Парфений Яковлев

Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1804

Дата смерти

12.03.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Яков Гаврилов

Мать: Дария (Иванова)

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.10.1823

Жена: Анна Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1831

Дочь: Евдокия Парфенова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1832

Сын: Георгий Парфенов

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1834

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1836

Дочь: Мария мл

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1839

Дочь: Агафия Парфенова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
12.03.1844
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
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