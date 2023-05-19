Парфений Яковлев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти12.03.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Яков Гаврилов
Мать: Дария (Иванова)
Бракосочетание
09.10.1823
Жена: Анна Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1831
Дочь: Евдокия Парфенова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
22.04.1832
Сын: Георгий Парфенов
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
22.07.1834
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
10.07.1836
Дочь: Мария мл
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
01.02.1839
Дочь: Агафия Парфенова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Смерть
12.03.1844