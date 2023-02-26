Ульяния Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1855
Сын: Константин Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Лукин
д.Трусова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Лукин
Смерть
Неизвестно