Пелагия (Петрова)
Место рожденияд.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1780
Дата смерти30.05.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.10.1798
Муж: Лука Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1799
Сын: Филипп Лукин
Отец ребёнка: Лука Михайлов
д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1802
Сын: Григорий Лукин
Отец ребёнка: Лука Михайлов
д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мавра Лукина
Отец ребёнка: Лука Михайлов
д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.05.1807
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.