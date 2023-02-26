Пелагия (Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия (Петрова)

Пелагия (Петрова)

avatar

Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1780

Дата смерти

30.05.1807

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1798

Муж: Лука Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1799

Сын: Филипп Лукин

Отец ребёнка: Лука Михайлов

д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1802

Сын: Григорий Лукин

Отец ребёнка: Лука Михайлов

д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мавра Лукина

Отец ребёнка: Лука Михайлов

д.Ерёменки ( Узривицы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.05.1807
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close