Прокопец Петр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова (Прокопец) Мария (Муся)
Мать ребёнка: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопец Николай
Мать ребёнка: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопец Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1918
Мать ребёнка: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно