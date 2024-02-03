Прокопец Петр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопец Петр Никифорович

Прокопец Петр Никифорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопец Никифор Кузмич

Мать: Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова (Прокопец) Мария (Муся)

Мать ребёнка: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Николай

Мать ребёнка: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Прокопец Петр Петрович

Мать ребёнка: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.