Прокопец Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопец Петр Никифорович

Мать: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопец Елизавета

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопец Елизавета

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопец Елизавета

Смерть
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым

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