Шабанова (Прокопец) Мария (Муся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова (Прокопец) Мария (Муся)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопец Петр Никифорович

Мать: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабанов Константин

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Константин

Смерть
2006
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым

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