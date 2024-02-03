Шабанова (Прокопец) Мария (Муся)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабанов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабанов Константин
Смерть
2006
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно