Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Дмитрий

Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Илья

Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Николай 2

Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопец) Анна

Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопец) Екатерина

Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева (Прокопец) Дарья

Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Петр Никифорович

Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопец) Меланья

Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Никифор Кузмич

Смерть
Неизвестно

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