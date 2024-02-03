Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопец Дмитрий
Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопец Илья
Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопец Николай 2
Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прокопец) Анна
Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прокопец) Екатерина
Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева (Прокопец) Дарья
Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопец Петр Никифорович
Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прокопец) Меланья
Отец ребёнка: Прокопец Никифор Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно