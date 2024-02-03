Прокопец Никифор Кузмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Никифор Кузмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Дмитрий

Мать ребёнка: Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Илья

Мать ребёнка: Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Николай 2

Мать ребёнка: Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопец) Анна

Мать ребёнка: Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопец) Екатерина

Мать ребёнка: Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева (Прокопец) Дарья

Мать ребёнка: Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопец Петр Никифорович

Мать ребёнка: Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопец) Меланья

Мать ребёнка: Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопец (Сердюк) Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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