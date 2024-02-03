Прокопец Анатолий Петрович
Место рожденияс.ТроицкоеСивашский р-он, Херсонская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.ТроицкоеСивашский р-он, Херсонская обл.
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
11.?.1957
Дочь: Пахомова Таисия
Мать ребёнка: Прокопец Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
29.?.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокопец Лидия Максимовна
Смерть
Неизвестно
С-Петербург, ГМЦ
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
С-Петербург, Смоленское кладбище