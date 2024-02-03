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Прокопец Анатолий Петрович

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Место рождения

с.ТроицкоеСивашский р-он, Херсонская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопец Петр Никифорович

Мать: Прокопец Евдокия Филипповна

с.ТроицкоеСивашский р-он, Херсонская обл.
Бракосочетание
1956

Жена: Прокопец Лидия Максимовна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
11.?.1957

Дочь: Пахомова Таисия

Мать ребёнка: Прокопец Лидия Максимовна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
29.?.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопец Лидия Максимовна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
С-Петербург, ГМЦ
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
С-Петербург, Смоленское кладбище
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