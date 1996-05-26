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Прокопец Петр Петрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

20.10.1918

Дата смерти

26.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1918

Отец: Прокопец Петр Никифорович

Мать: Прокопец (Залата) Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Григорьевна

Смерть
26.05.1996
Джанкой, Джанкой, Республика Крым

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