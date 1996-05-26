Прокопец Петр Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.10.1918
Дата смерти26.05.1996
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Григорьевна
Смерть
26.05.1996
Джанкой, Джанкой, Республика Крым