Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти?.12.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Покидько Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Покидько Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопец Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Покидько Василий
Смерть
?.12.1956