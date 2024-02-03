Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

?.12.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Покидько Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покидько Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопец Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Петр Петрович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покидько Василий

Смерть
?.12.1956

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