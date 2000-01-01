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Горохов Артемий Лаврентьевич

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Место рождения

д.Верхнее Кривцово

Дата рождения

05.10.1861

Дата смерти

09.12.1934

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1861

Отец: Горохов Лаврентий Никифорович

Мать: Горохова Дарья Ивановна

д.Верхнее Кривцово
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Лебедева Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Горохов Федор Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пресникова Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1885

Сын: Горохов Дмитрий Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Горохов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Горохов Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Горохов Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Дата рождения прописана в похозяйственной книге, однако это может быть и ошибкой
Рождение ребёнка
02.03.1893

Сын: Горохов Евгений Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1894

Сын: Горохов Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
1895

Сын: Горохов Николай Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Горохов Алексей Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Горьковская обл., Ветлужский р-н
Рождение ребёнка
1903

Сын: Горохов Петр Артемьевич

Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна

Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Смерть
09.12.1934
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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