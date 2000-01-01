Горохов Артемий Лаврентьевич
Место рожденияд.Верхнее Кривцово
Дата рождения05.10.1861
Дата смерти09.12.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1861
д.Верхнее Кривцово
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Лебедева Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пресникова Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1885
Сын: Горохов Дмитрий Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Горохов Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Горохов Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Дата рождения прописана в похозяйственной книге, однако это может быть и ошибкой
Рождение ребёнка
02.03.1893
Сын: Горохов Евгений Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1894
Сын: Горохов Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
1895
Сын: Горохов Николай Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Горохов Алексей Артемьевич
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Горьковская обл., Ветлужский р-н
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Горохова Анна Федосьевна
Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Смерть
09.12.1934
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость