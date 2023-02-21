Горохов Иван Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти?.03.1915
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Рождение ребёнка
1912
Сын: Горохов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Горохова Наталья Федоровна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Горохова Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1915
Причина смерти: пропал без вести в Первую Мировую войну