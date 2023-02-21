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Горохов Иван Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

?.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Горохов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Горохова Наталья Федоровна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Горохова Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Наталья Федоровна

Смерть
?.03.1915
Причина смерти: пропал без вести в Первую Мировую войну
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