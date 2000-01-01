Горохова Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Горохов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Горохов Иван Артемьевич

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Горохов Иван Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Иван Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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