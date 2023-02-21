Горохова Анна Федосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Анна Федосьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Лебедева Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пресникова Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Горохов Федор Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
18.10.1885

Сын: Горохов Дмитрий Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской губернии
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Горохов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Горохов Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Горохов Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Дата рождения прописана в похозяйственной книге, однако это может быть и ошибкой
Рождение ребёнка
02.03.1893

Сын: Горохов Евгений Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1894

Сын: Горохов Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
1895

Сын: Горохов Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Горохов Алексей Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Горьковская обл., Ветлужский р-н
Рождение ребёнка
1903

Сын: Горохов Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Горохов Артемий Лаврентьевич

Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Смерть
31.05.1937
Горьковская обл., Тоншаевский район, д.Крутобережка
Причина смерти: болезнь, корь
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