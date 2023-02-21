Горохов Алексей Артемьевич
Место рожденияГорьковская обл., Ветлужский р-н
Дата рождения1900
Дата смерти16.04.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Горьковская обл., Ветлужский р-н
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Горохова Таисия Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Горохов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Горохова Таисия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Таисия Петровна
Смерть
16.04.1942
Похороны
Неизвестно
Смоленская область, Барятинский район, д.Поздняково