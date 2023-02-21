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Горохов Алексей Артемьевич

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Место рождения

Горьковская обл., Ветлужский р-н

Дата рождения

1900

Дата смерти

16.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Горьковская обл., Ветлужский р-н
Рождение ребёнка
1923

Сын: Горохов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Горохова Таисия Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Горохов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Горохова Таисия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Таисия Петровна

Смерть
16.04.1942
Похороны
Неизвестно
Смоленская область, Барятинский район, д.Поздняково
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