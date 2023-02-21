Горохов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
19.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохова Тамара Петровна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горохова Тамара Петровна
Смерть
Неизвестно