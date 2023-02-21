Горохов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохов Петр Алексеевич

Горохов Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Горохов Алексей Артемьевич

Мать: Горохова Таисия Петровна

Рождение ребёнка
19.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохова Тамара Петровна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Тамара Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close