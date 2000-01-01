Пресникова (Горохова) Мария Артемьевна
Место рожденияд.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
30.01.1906
с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1907
Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Пресников Александр Петрович
Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
30.06.1913
Сын: Пресников Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.04.1916
Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
05.05.1918
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пресников Николай Петрович
Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно