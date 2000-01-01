Пресникова (Горохова) Мария Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресникова (Горохова) Мария Артемьевна

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Место рождения

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Пресников Петр Иванович

с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1907

Сын: Пресников Иван Петрович

Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Пресников Александр Петрович

Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Пресников Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.04.1916

Сын: Пресников Павел Петрович

Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
05.05.1918

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1920

Сын: Пресников Николай Петрович

Отец ребёнка: Пресников Петр Иванович

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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