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Пресников Петр Иванович

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Место рождения

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Пресникова Мария Артемьевна

с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1907

Сын: Пресников Иван Петрович

Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Пресников Александр Петрович

Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Пресников Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.04.1916

Сын: Пресников Павел Петрович

Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
05.05.1918

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1920

Сын: Пресников Николай Петрович

Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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