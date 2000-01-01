Пресников Петр Иванович
Место рожденияд.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
30.01.1906
с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1907
Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Пресников Александр Петрович
Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
30.06.1913
Сын: Пресников Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.04.1916
Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
05.05.1918
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пресников Николай Петрович
Мать ребёнка: Пресникова Мария Артемьевна
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно