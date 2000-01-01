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Пресников Анатолий Петрович

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Место рождения

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

30.06.1913

Дата смерти

20.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1913

Отец: Пресников Петр Иванович

Мать: Пресникова Мария Артемьевна

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Военная служба
Неизвестно
Шарьинский РВК, Горьковская обл., Шарьинский р-н
Смерть
20.01.1944
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Половики
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