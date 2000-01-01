Пресников Анатолий Петрович
Место рожденияд.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения30.06.1913
Дата смерти20.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1913
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Военная служба
Неизвестно
Шарьинский РВК, Горьковская обл., Шарьинский р-н
Смерть
20.01.1944
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Витебский р-н, д. Половики