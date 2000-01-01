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Горохов Александр Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Бракосочетание
01.11.1910

Жена: Горохова Ольга Васильевна

с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Witnesses:по жениху: Федот Платонович Горохов, Евгений Артемьевич Горохова - д. Костино. по невесте: Андрей Васильевич Пресников, Михаил Кузьмич Пресников - д.Поповка
Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: Зоя Александровна

Мать ребёнка: Горохова Ольга Васильевна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1913

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Горохова Ольга Васильевна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
28.10.1913

Жена: Горохова Анастасия Прокофьевна

с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
второй брак у Александра был, по документам ему в 1913 году 23 года
Рождение ребёнка
18.06.1914

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Горохова Анастасия Прокофьевна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1917

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Горохова Анастасия Прокофьевна

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.09.1918

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Горохова Анастасия Прокофьевна

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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