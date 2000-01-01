Горохов Александр Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
01.11.1910
с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Witnesses:по жениху: Федот Платонович Горохов, Евгений Артемьевич Горохова - д. Костино. по невесте: Андрей Васильевич Пресников, Михаил Кузьмич Пресников - д.Поповка
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: Зоя Александровна
Мать ребёнка: Горохова Ольга Васильевна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1913
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Горохова Ольга Васильевна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
28.10.1913
с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
второй брак у Александра был, по документам ему в 1913 году 23 года
Рождение ребёнка
18.06.1914
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Горохова Анастасия Прокофьевна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1917
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Горохова Анастасия Прокофьевна
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.09.1918
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Горохова Анастасия Прокофьевна
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно