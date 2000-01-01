Горохова (Пресникова) Анастасия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1913
с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
второй брак у Александра был, по документам ему в 1913 году 23 года
Рождение ребёнка
18.06.1914
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1917
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.09.1918
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно