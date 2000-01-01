Горохова (Пресникова) Анастасия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Пресникова) Анастасия Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1913

Муж: Горохов Александр Артемьевич

с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
второй брак у Александра был, по документам ему в 1913 году 23 года
Рождение ребёнка
18.06.1914

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1917

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
15.09.1918

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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