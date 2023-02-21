Горохова (Пресникова) Ольга Васильевна
Место рожденияд.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Дата рождения1889
Дата смерти10.06.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
01.11.1910
с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Witnesses:по жениху: Федот Платонович Горохов, Евгений Артемьевич Горохова - д. Костино. по невесте: Андрей Васильевич Пресников, Михаил Кузьмич Пресников - д.Поповка
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: Зоя Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1913
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Смерть
10.06.1913
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Причина смерти: родовая горячка