Горохова (Пресникова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Пресникова) Ольга Васильевна

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Место рождения

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии

Дата рождения

1889

Дата смерти

10.06.1913

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Поповка, Николо-Шангской волости, Ветлужского уезда, Костромской губернии
Бракосочетание
01.11.1910

Муж: Горохов Александр Артемьевич

с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Witnesses:по жениху: Федот Платонович Горохов, Евгений Артемьевич Горохова - д. Костино. по невесте: Андрей Васильевич Пресников, Михаил Кузьмич Пресников - д.Поповка
Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: Зоя Александровна

Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1913

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Смерть
10.06.1913
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Причина смерти: родовая горячка
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