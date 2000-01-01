(Горохова) Вера Александровна
Место рожденияд.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Дата рождения01.06.1913
Дата смерти14.06.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1913
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Смерть
14.06.1913
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Причина смерти: слаборождение