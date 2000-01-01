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(Горохова) Вера Александровна

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Место рождения

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния

Дата рождения

01.06.1913

Дата смерти

14.06.1913

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1913

Отец: Горохов Александр Артемьевич

Мать: Горохова Ольга Васильевна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Смерть
14.06.1913
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Причина смерти: слаборождение
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