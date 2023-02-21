Горохов Петр Артемьевич
Место рожденияКостромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Дата рождения1903
Дата смерти28.06.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Бракосочетание
1926
Жена: Горохова Мария Андреевна
Ветлужский ЗАГС
Военная служба
Неизвестно
Слуцкий РВК, Ленинградская обл., Слуцкий р-н
Смерть
28.06.1942
Похороны
Неизвестно
Егошихинское Кладбище, Пермь, Россия (Perm, Russia)