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Горохов Петр Артемьевич

Место рождения

Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово

Дата рождения

1903

Дата смерти

28.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Бракосочетание
1926

Жена: Горохова Мария Андреевна

Ветлужский ЗАГС
Военная служба
Неизвестно
Слуцкий РВК, Ленинградская обл., Слуцкий р-н
Смерть
28.06.1942
Похороны
Неизвестно
Егошихинское Кладбище, Пермь, Россия (Perm, Russia)
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