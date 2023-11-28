город Коммунар, город Коммунар, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Коммунар

Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район
26873Коммунаргород59°38'30°24'O-36-013

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Коммунарское городское поселение
41618105001г Коммунаргород
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