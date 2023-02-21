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Горохов Михаил Артемьевич

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Место рождения

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области

Дата рождения

15.06.1894

Дата смерти

29.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1894

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
08.08.1921

Дочь: Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна

Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Ушла добровольцем на фронт, погибла под Ленинградом. Медсестра.
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Горохова Екатерина Милайловна

Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской области
Рождение ребёнка
15.08.1925

Сын: Горохов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна

Россия, Горьковская область, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Рождение ребёнка
28.02.1930

Дочь: Шушканова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1933

Сын: Горохов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Бракосочетание
30.09.1939

Жена: Горохова Александра Варфоломеевна

Макарьевский сельсовет, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
17.04.1943

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Горохова Александра Варфоломеевна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство
Смерть
29.04.1945
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Причина смерти: упал с крыши
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