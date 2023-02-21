Горохов Михаил Артемьевич
Место рожденияд.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Дата рождения15.06.1894
Дата смерти29.04.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1894
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
08.08.1921
Дочь: Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна
Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Ушла добровольцем на фронт, погибла под Ленинградом. Медсестра.
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Горохова Екатерина Милайловна
Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской области
Рождение ребёнка
15.08.1925
Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна
Россия, Горьковская область, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Рождение ребёнка
28.02.1930
Дочь: Шушканова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1933
Мать ребёнка: Горохова Анна Ивановна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Бракосочетание
30.09.1939
Макарьевский сельсовет, Ветлужского района, Горьковской области
Рождение ребёнка
17.04.1943
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Горохова Александра Варфоломеевна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство
Смерть
29.04.1945
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Причина смерти: упал с крыши