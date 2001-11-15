Горохова (Кисилева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Кисилева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

28.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кисилев Иван Леонтьевич

Мать: Кисилева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1921

Дочь: Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Ушла добровольцем на фронт, погибла под Ленинградом. Медсестра.
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Горохова Екатерина Милайловна

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской области
Рождение ребёнка
15.08.1925

Сын: Горохов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

Россия, Горьковская область, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Рождение ребёнка
28.02.1930

Дочь: Шушканова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
15.07.1933

Сын: Горохов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Работа или профессия
Неизвестно
Горьковская область, Ветлужский район
сельское хозяйство | колхоз им.Ежова
Смерть
28.05.1939
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