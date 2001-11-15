Горохова (Кисилева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти28.05.1939
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кисилев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.08.1921
Дочь: Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Ушла добровольцем на фронт, погибла под Ленинградом. Медсестра.
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Горохова Екатерина Милайловна
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской области
Рождение ребёнка
15.08.1925
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
Россия, Горьковская область, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Рождение ребёнка
28.02.1930
Дочь: Шушканова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
15.07.1933
Отец ребёнка: Горохов Михаил Артемьевич
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Горьковской области
Работа или профессия
Неизвестно
Горьковская область, Ветлужский район
сельское хозяйство | колхоз им.Ежова
Смерть
28.05.1939