Горохов Борис Михайлович
Место рожденияРоссия, Горьковская область, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Дата рождения15.08.1925
Дата смерти25.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925
Отец: Горохов Михаил Артемьевич
Мать: Горохова Анна Ивановна
Россия, Горьковская область, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Рождение ребёнка
07.02.1953
Мать ребёнка: Горохова Галина Дмитриевна
Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Бракосочетание
14.12.1953
Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Рождение ребёнка
28.07.1954
Мать ребёнка: Горохова Галина Дмитриевна
Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Смерть
25.11.2003
Воронеж
Похороны
Неизвестно
Воронеж, Коминтерновское кладбище