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Горохов Борис Михайлович

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Место рождения

Россия, Горьковская область, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово

Дата рождения

15.08.1925

Дата смерти

25.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925

Отец: Горохов Михаил Артемьевич

Мать: Горохова Анна Ивановна

Россия, Горьковская область, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Рождение ребёнка
07.02.1953

Сын: Горохов Олег Борисович

Мать ребёнка: Горохова Галина Дмитриевна

Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Бракосочетание
14.12.1953

Жена: Горохова Галина Дмитриевна

Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Рождение ребёнка
28.07.1954

Сын: Горохов Игорь Борисович

Мать ребёнка: Горохова Галина Дмитриевна

Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Смерть
25.11.2003
Воронеж
Похороны
Неизвестно
Воронеж, Коминтерновское кладбище
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