Горохова (Чубарова) Галина Дмитриевна
Место рожденияРоссия, Курская область, Черемисиновский район, с.Покровское
Дата рождения14.10.1933
Дата смерти20.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933
Отец: Чубаров Дмитрий Петрович
Мать: Чубарова Анна Васильевна
Россия, Курская область, Черемисиновский район, с.Покровское
Рождение ребёнка
07.02.1953
Отец ребёнка: Горохов Борис Михайлович
Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Бракосочетание
14.12.1953
Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Рождение ребёнка
28.07.1954
Отец ребёнка: Горохов Борис Михайлович
Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Смерть
20.04.2002
Воронеж
Похороны
Неизвестно
Воронеж, Коминтерновское кладбище