Горохова (Чубарова) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Чубарова) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Россия, Курская область, Черемисиновский район, с.Покровское

Дата рождения

14.10.1933

Дата смерти

20.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933

Отец: Чубаров Дмитрий Петрович

Мать: Чубарова Анна Васильевна

Россия, Курская область, Черемисиновский район, с.Покровское
Рождение ребёнка
07.02.1953

Сын: Горохов Олег Борисович

Отец ребёнка: Горохов Борис Михайлович

Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Бракосочетание
14.12.1953

Муж: Горохов Борис Михайлович

Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Рождение ребёнка
28.07.1954

Сын: Горохов Игорь Борисович

Отец ребёнка: Горохов Борис Михайлович

Приморский край, Шкотовский район, п.Дунай
Смерть
20.04.2002
Воронеж
Похороны
Неизвестно
Воронеж, Коминтерновское кладбище
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