Кисилев Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисилев Иван Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Горохова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кисилева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кисилев Александр Иванович

Мать ребёнка: Кисилева Наталья Ивановна

д.Верхнее Кривцово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кисилева Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисилева Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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