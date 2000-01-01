Кисилев Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Горохова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кисилева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кисилев Александр Иванович
Мать ребёнка: Кисилева Наталья Ивановна
д.Верхнее Кривцово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кисилева Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно