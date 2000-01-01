Разумова (Кисилева) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кисилев Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Разумов Николай
Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Рождение ребёнка
1907
Сын: Разумов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Разумов Николай
Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Рождение ребёнка
21.08.1921
Сын: Разумов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Разумов Николай
Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аля
Отец ребёнка: Разумов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Разумов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паша
Отец ребёнка: Разумов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Разумов Николай
Смерть
Неизвестно