Разумова (Кисилева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова (Кисилева) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисилев Иван Леонтьевич

Мать: Кисилева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Разумов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Разумов Николай

Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Рождение ребёнка
1907

Сын: Разумов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Разумов Николай

Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Рождение ребёнка
21.08.1921

Сын: Разумов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Разумов Николай

Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аля

Отец ребёнка: Разумов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паша

Отец ребёнка: Разумов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Разумов Николай

Смерть
Неизвестно
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