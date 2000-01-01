Разумов Николай Николаевич
Место рожденияГорьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Дата рождения1907
Дата смерти07.11.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Разумов Николай
Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.1943
Витебская обл., Лиозновский р-н, д.Городок
Причина смерти: убит в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Витебская обл., Лиозновский р-н, д.Городок