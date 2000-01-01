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Разумов Николай Николаевич

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Место рождения

Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха

Дата рождения

1907

Дата смерти

07.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Разумов Николай

Мать: Разумова Елизавета Ивановна

Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.1943
Витебская обл., Лиозновский р-н, д.Городок
Причина смерти: убит в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Витебская обл., Лиозновский р-н, д.Городок
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