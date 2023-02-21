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Разумов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Разумов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна

Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Рождение ребёнка
1907

Сын: Разумов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна

Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Рождение ребёнка
21.08.1921

Сын: Разумов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна

Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аля

Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паша

Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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