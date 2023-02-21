Разумов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна
Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Рождение ребёнка
1907
Сын: Разумов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна
Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Рождение ребёнка
21.08.1921
Сын: Разумов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна
Горьковская обл., Ветлужский р-н, д.Кулёмиха
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аля
Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паша
Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Разумова Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно