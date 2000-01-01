(Горохова) Людмила Михайловна
Место рожденияКостромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Дата рождения08.08.1921
Дата смерти15.03.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1921
Отец: Горохов Михаил Артемьевич
Мать: Горохова Анна Ивановна
Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Ушла добровольцем на фронт, погибла под Ленинградом. Медсестра.
Смерть
15.03.1943
Ленинградская область
Причина смерти: убита на войне | Ленинградский фронт, 67 армия, 86 стрелковая дивизия, 14 медико-санитарный батальон
Похороны
Неизвестно
г.Шлиссербург, гражданское кладбище