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(Горохова) Людмила Михайловна

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Место рождения

Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово

Дата рождения

08.08.1921

Дата смерти

15.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1921

Отец: Горохов Михаил Артемьевич

Мать: Горохова Анна Ивановна

Костромская губерния, Ветлужский район, с.Верхнее-Кривцово
Ушла добровольцем на фронт, погибла под Ленинградом. Медсестра.
Смерть
15.03.1943
Ленинградская область
Причина смерти: убита на войне | Ленинградский фронт, 67 армия, 86 стрелковая дивизия, 14 медико-санитарный батальон
Похороны
Неизвестно
г.Шлиссербург, гражданское кладбище
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