Горохова (Горохова) Екатерина Милайловна
Место рожденияд.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской области
Дата рождения1923
Дата смерти12.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Горохов Михаил Артемьевич
Мать: Горохова Анна Ивановна
д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской области
Рождение ребёнка
19.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селезнев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнев Василий
Смерть
12.10.2006