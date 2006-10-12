Горохова (Горохова) Екатерина Милайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Горохова) Екатерина Милайловна

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Место рождения

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской области

Дата рождения

1923

Дата смерти

12.10.2006

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МГ
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Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Горохов Михаил Артемьевич

Мать: Горохова Анна Ивановна

д.Верхнее-Кривцово, Ветлужского района, Костромской области
Рождение ребёнка
19.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнев Василий

Смерть
12.10.2006
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